Пам`ятник жертвам фашистів розібрали на металобрухт у Криму

Співробітники міліції затримали п`ятьох жителів Криму, яких підозрюють в тому, що вони розібрали на металом частини пам`ятника жертвам фашистського терору на північному заході півострова.

Як повідомила прес-служба кримської міліції, в селі Серебрянка пошкоджено пам`ятник історії - братська могила - і вкрадено металеві вироби, що є частиною її конструкції.

«Підозрюваних у скоєнні злочину затримано. Ними виявилися п`ятеро жителів Роздольненського району: молодшому з них 19 років, старшому - 46», - говориться в повідомленні.

За наругу над могилою в Україні передбачається покарання у вигляді штрафу, або арешту до шести місяців, або обмеження (позбавлення) волі до трьох років.

Ведеться слідство.

Міру покарання визначить суд.