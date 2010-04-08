Пам`ятник жертвам фашистів розібрали на металобрухт у Криму
Міру покарання 5 вандалам визначить суд
Співробітники міліції затримали п`ятьох жителів Криму, яких підозрюють в тому, що вони розібрали на металом частини пам`ятника жертвам фашистського терору на північному заході півострова.
Як повідомила прес-служба кримської міліції, в селі Серебрянка пошкоджено пам`ятник історії - братська могила - і вкрадено металеві вироби, що є частиною її конструкції.
«Підозрюваних у скоєнні злочину затримано. Ними виявилися п`ятеро жителів Роздольненського району: молодшому з них 19 років, старшому - 46», - говориться в повідомленні.
За наругу над могилою в Україні передбачається покарання у вигляді штрафу, або арешту до шести місяців, або обмеження (позбавлення) волі до трьох років.
Ведеться слідство.
Міру покарання визначить суд.