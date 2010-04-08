Прокуратура порушила справу через вибух на насосній станції Ялти
Призначено експертизи
Прокуратура Ялти порушила кримінальну справу за фактом вибуху в курортному місті, у результаті якого зруйновано будівлю приміщення резервуарів чистої води "Батуринське" і загинув працівник, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.
Справу порушено за статтею "порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".
"Над встановленням причин події працює група слідчих, призначено експертизи", - йдеться у повідомленні.
Черговий інженер водоканалу загинув вранці 6 квітня через вибух в одноповерховій будівлі насосної станції в Ялті. Вибухова хвиля вибила шибки у розташованих поруч пологовому і житлових будинках.
Причиною аварії могло стати "невідповідне використання" газової техніки, вважають у МНС.
Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду створив комісію з розслідування причин НП.