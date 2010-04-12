Працівники банку отримали 5-10 років в`язниці за привласнення мільйонів

П`ятеро співробітників державного банку і підприємниця засуджені в Криму на терміни від п`яти років до десяти років шести місяців позбавлення волі за привласнення 3,1 млн. грн. банківської установи. Гроші вони отримали, оформивши понад сто кредитів на людей, які про це не знали.

"Красноперекопська міжрайонна прокуратура викрила в махінаціях керуючу місцевою філією держбанку, чотирьох її підлеглих і підприємницю, надавши суду достатньо доказів вчинення обвинуваченими злочинів, передбачених статтями "привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем" і "посадове підроблення", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Криму.

Трьох фальсіфікаторів позбавлено майна.

Кошти стягнуто з підсудних.