Губернатор Севастополя розраховує завдяки флоту залучити інвестиції

Угода про продовження базування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2042 року, підписана президентами України і РФ Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, може допомогти залучити інвестиції у розвиток Севастополя, заявив голова севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ.

ЯНУКОВИЧ і МЕДВЕДЄВ в середу в Харкові підписали угоду про продовження перебування ЧФ РФ в Севастополі після 2017 року строком на 25 років з можливістю пролонгації її дії після 2042 року на 5 років за згодою сторін.

"Закладена серйозна політична стабільність (для Севастополя) на дуже великий термін... Ми зараз будемо налагоджувати відносини в плані розвитку інвестицій з Росією і будемо дивитися, які треба створити умови для того, щоб вкласти у Севастополь українські гроші. Я реально думаю про те, що Севастополь має стати південною столицею України. І при цьому має бути присутнім значною мірою російський капітал", - сказав САРАТОВ.

Він не вважає, що продовження базування ЧФ може зашкодити туризму в Севастополі.

"Це не перешкодить іноземному туризму, ми ні від кого не збираємося закривати (місто)", - заявив глава адміністрації.

На думку САРАТОВА, угода "буде дуже позитивно сприйнята більшістю севастопольців".