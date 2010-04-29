Янукович підписав закон про перебування Чорноморського флоту в Криму до 2042 року
Президент вважає, що за дешевший газ заплатив не надто високу ціну
Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон про ратифікацію угоди між Україною та Російською Федерацією щодо продовження перебування Чорноморського флоту РФ у Криму до 2042 року.
27 квітня Верховна Рада України, попри спротив депутатів від опозиції, ратифікувала угоду. У той же день договір ратифікувала Держдума Росії.
ЯНУКОВИЧ запевняє, що невдовзі український народ переконається у правильності рішень нової влади та обраного курсу розвитку держави.
"Після п’яти років творення з Росії образу ворога, відновити довіру російського керівництва до України було непросто. Але мені вдалося зробити це, і сьогодні я готовий доповісти своїм виборцям - віднині діалог з нашим великим сусідом будуватиметься на засадах рівності, добросусідства і здорового прагматизму, а не конфронтації і антиросійської риторики. Чи здобуто це надто високою ціною? Ні, тому що домовленості, досягнуті з Москвою, є взаємовигідними", - йдеться у зверненні глави держави до народу.
Він заявив, що документи, підписані у Харкові, забезпечать українській стороні суттєве зниження ціни на газ, що означає підвищення соціальної захищеності кожного українця, початок виведення економіки з глибокої кризи, гарантії посилення енергетичної безпеки Європи.
“Увесь цивілізований світ схвально сприйняв результати моїх переговорів з Президентом МЕДВЕДЄВИМ. У Вашингтоні, Брюсселі, усіх європейських столицях їх вважають безумовним успіхом України. Незадоволеною залишилася лише наша опозиція”, - вважає ЯНУКОВИЧ.
На його думку опозиція кличе українців “на нові барикади, розхитує стабільність”, тому що “прагне знову розпустити парламент в ім’я так званої політичної доцільності, тому що розуміє: стабільність, міцна вертикаль влади, порядок і нормалізація відносин з Росією - це її політичний кінець”.
“Вона знову за будь-яку ціну рветься до влади. Їм потрібна війна. Останні події у стінах Верховної Ради показали, що авантюристи від політики готові закидати димовими шашками не лише зал парламенту, а всю Україну”, - заявив ЯНУКОВИЧ.
“Нам потрібні стабільність і розвиток, можливість нормально працювати, проводити реформи, дружити з сусідами. І ми досягнемо цього, так само як змогли дати належний опір противникам змін на краще. Невдовзі ви переконаєтесь, що ми ідемо в правильному напрямку. Я несу за це особисту відповідальність. Обіцяю вам - Україна буде сильною і процвітаючою”, - сказав президент.