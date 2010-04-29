Янукович підписав закон про перебування Чорноморського флоту в Криму до 2042 року

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон про ратифікацію угоди між Україною та Російською Федерацією щодо продовження перебування Чорноморського флоту РФ у Криму до 2042 року.

27 квітня Верховна Рада України, попри спротив депутатів від опозиції, ратифікувала угоду. У той же день договір ратифікувала Держдума Росії.

ЯНУКОВИЧ запевняє, що невдовзі український народ переконається у правильності рішень нової влади та обраного курсу розвитку держави.

"Після п’яти років творення з Росії образу ворога, відновити довіру російського керівництва до України було непросто. Але мені вдалося зробити це, і сьогодні я готовий доповісти своїм виборцям - віднині діалог з нашим великим сусідом будуватиметься на засадах рівності, добросусідства і здорового прагматизму, а не конфронтації і антиросійської риторики. Чи здобуто це надто високою ціною? Ні, тому що домовленості, досягнуті з Москвою, є взаємовигідними", - йдеться у зверненні глави держави до народу.

Він заявив, що документи, підписані у Харкові, забезпечать українській стороні суттєве зниження ціни на газ, що означає підвищення соціальної захищеності кожного українця, початок виведення економіки з глибокої кризи, гарантії посилення енергетичної безпеки Європи.

“Увесь цивілізований світ схвально сприйняв результати моїх переговорів з Президентом МЕДВЕДЄВИМ. У Вашингтоні, Брюсселі, усіх європейських столицях їх вважають безумовним успіхом України. Незадоволеною залишилася лише наша опозиція”, - вважає ЯНУКОВИЧ.

На його думку опозиція кличе українців “на нові барикади, розхитує стабільність”, тому що “прагне знову розпустити парламент в ім’я так званої політичної доцільності, тому що розуміє: стабільність, міцна вертикаль влади, порядок і нормалізація відносин з Росією - це її політичний кінець”.

“Вона знову за будь-яку ціну рветься до влади. Їм потрібна війна. Останні події у стінах Верховної Ради показали, що авантюристи від політики готові закидати димовими шашками не лише зал парламенту, а всю Україну”, - заявив ЯНУКОВИЧ.

“Нам потрібні стабільність і розвиток, можливість нормально працювати, проводити реформи, дружити з сусідами. І ми досягнемо цього, так само як змогли дати належний опір противникам змін на краще. Невдовзі ви переконаєтесь, що ми ідемо в правильному напрямку. Я несу за це особисту відповідальність. Обіцяю вам - Україна буде сильною і процвітаючою”, - сказав президент.