СБУ і ФСБ домовилися про повернення російських контррозвідників до Криму

Служба безпеки України та Федеральна служба безпеки Росії домовилися про повернення офіцерів російської спецслужби до Криму для забезпечення безпеки Чорноморського флоту РФ.

Голова СБУ Валерій Хорошковський та директор ФСБ Олександр Бортніков підписали протокол до договору про співробітництво і взаємодію, який регулює перебування російських контррозвідників на території, де базується ЧФ РФ.

Протокол буде діяти протягом п’яти років, повідомила прес-служба української спецслужби.

Документ передбачає обмін інформацією, виявлення, попередження та припинення «протиправної діяльності, спрямованої проти безпеки ЧФ РФ і такої, що загрожує національній безпеці України і Російської Федерації».

19 співробітників ФСБ, які забезпечували безпеку на ЧФ РФ, залишили територію України у 2009 році. Договор 2000 року, згідно з яким вони знаходилися в Криму, був денонсований.