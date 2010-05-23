Місцеві вибори в Україні повинні відбутися восени 2010 року, наполягає Янукович

Вибори до місцевих органів влади повинні відбутися восени 2010 року, вважає президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, повідомляє УНІАН.

«Конституція вимагає провести вибори в цьому році. Відкладати їх далі - це означає порушувати Конституцію. Це неприпустимо, і я на це ніколи не піду», - сказав він в інтерв’ю українським телеканалам в неділю.

ЯНУКОВИЧ повідомив, що найближчим часом розпочне з цього питання консультації з усіма політичними силами, у тому числі опозиційними.

Президент вважає, що вибори треба проводити на основі нового законодавства, яке може бути прийнято у першому півріччі поточного року.

«Практично всі політичні сили висловились за те, що виборче законодавство необхідно змінювати. Тому нам треба домовлятися зараз, щоб відповідні законопроекти були відпрацьовані, узгоджені між політичними силами, розглянуті і прийняті у парламенті. Я вважаю, що на селищному рівні треба проводити мажоритарні вибори, щоб люди своїх депутатів знали, щоб вони були закріплені за територіями. Я за таку систему», - наголосив ЯНУКОВИЧ.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН наполягає: вибори до місцевих рад потрібно проводити в березні 2011 року.

«Я думаю, що провести вибори, якщо дотримуватися всіх правил, норм і процедур, у цьому році просто неможливо», - заявив спікер у суботу на прес-конференції у Харкові.

На його думку, щоб нові вибори «не відроджували гострі політичні протистояння», необхідно внести цілу низку змін до Конституції та закону «Про вибори».

ЛИТВИН зауважив, що насамперед потрібно уніфікувати терміни перебування на посадах депутатів місцевих та голів - каденції доцільно зрівняти до 5 років через внесення змін до Конституції.

За словами спікера, узгодження змін до Конституції та експертиза Конституційного суду (КС) дає можливість ухвалити необхідні поправки не раніше вересня 2010 року.

«Внести зміни до Конституції, якщо не буде окремих точок зору, а будуть виконуватися домовленості, можливо лише у вересні. Якщо в вересні внести зміни до Конституції, то вибори в жовтні провести аж ніяк не можна», - сказав ЛИТВИН.

Наступним кроком, на його думку, має бути визначення в Конституції норми про загальну обов’язковість чергових виборів і скасування рішення КС про те, що «депутат чи голова, обрані на дострокових виборах, повинні працювати повний термін».

«Якщо ми в законодавчому плані через зміни до Конституції не визначимо, що всі вибори дострокові мають право на існування до загальних виборів по країні, бо інакше ми не зберемо країну. Це десь близько тисячі виборів. Якщо залишити все без змін, то потрібно буде Верховній раді України, по-перше, слідкувати, коли закінчаться терміни кожної сільської, селищної, міської, районної, обласної ради. І заздалегідь до визначеного законом терміну, оголошувати про виборчу кампанію», - зауважив ЛИТВИН. Це, за словами спікера, перевантажить роботу ВР.

Потім, на думку ЛИТВИНА, необхідно прийняти закон «Про вибори», де буде чітко визначена виборча система, за якою відбуватимуться наступні вибори. Витрати на вибори мають бути прописані в держ бюджеті.

«Саме з огляду на необхідність унормувати ці питання і була моя пропозиція, що наступні вибори мають відбутися 27 березня 2011 року», - підкреслив ЛИТВИН.