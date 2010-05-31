Якісне навчання в вишах неможливо надати менш як за 10 тисяч гривень

Якісне навчання в українських вищих навчальних закладах не може коштувати менш як 10 тисяч гривень на рік, заявив міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК, передає УНІАН.

За словами ТАБАЧНИКА, підрахунки й результати перевірок профільних відомств показали, що якісне надання освітніх послуг студенту неможливо “за суму менше 10 тисяч гривень, а в містах-“мільйонниках” - 12-14 тисяч гривень”.

“Усі, хто робить це за менші кошти, - або демпінгують на ринку, або маніпулюють з наданням освітніх послуг”, - сказав він на прес-конференції у Києві.

ТАБАЧНИК заявив, що показники співпали із розрахунками вартості послуг навчання у приватних вишах.

Міносвіти не втручається у встановлення ВНЗ розмірів плати за навчання, додав він.