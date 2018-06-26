Севастополь: побачення Європи з історією

Напластування пам’яті різних народів і єднання країв Європи – це одвічна роль Севастополя. Останні століття місто постійно перебувало у фокусі вторгнень та політичних змагань. Віднедавна в Криму настало затишшя, і Європа мусить ним скористатися, щоб продумати нову загальноєвропейську архітектуру безпеки – пише Ґреґ Остін з Інституту Схід – Захід у тижневику New Europe.

Севастополь до болю точно втілює сучасну історію Європи. Минуле міста з’єднує найсхідніші закутки субконтиненту з його заходом у спосіб, непорівнянний з жодним іншим містом. Воно також промовляє до майбутнього словами, які не назвеш незрозумілими. У Севастополі Європа зустрічається з історією.

Крим є найдальшим сходом усередині Європи, що за нього воювали й гинули штабелями британські солдати: 5000 убито в бою і 20 000 померло від хвороб під час британської “Російської війни” 1854-56 років.

Севастополь також із гострою ясністю показує перехідний характер політичного суверенітету. У Кримській війні серед союзників, об’єднаних проти Росії, були дві “держави”, які потім канули в історію, – Сардинське королівство та Герцогство Нассау.

Останнє тисячоліття кримський регіон був у фокусі вторгнень та змінних політичних суверенітетів. Нині, хоч і стовідсотково частина України, місто Севастополь та його військово-морська база, як і весь кримський півострів, є предметом політичних змагань з Росією.

Регіон і це місто займають особливе місце в російській історії та психології. У 1855-56-му Толстой здобув ранню славу завдяки публікації “Севастопольських оповідань”, написаних значною мірою під час служби на фронті, коли місто було під французькою, британською та турецькою облогою. Радянська ера додала ще складніших нашарувань до пам’яті та політики. Друга облога Севастополя, за Великої вітчизняної війни, тривала близько дев’яти місяців і забрала в радянського війська 11 тисяч убитими в бою. Севастополь зараз “російське” місто. Відповідно до всеукраїнського перепису населення 2001 року, в етнічному складі Севастополя переважають росіяни, близько 72%, українці становлять 22%.

Останнім часом політичні диспути навколо Севастополя та Криму потихшали. У квітні 2010-го Україна й Росія уклали угоду про подовження здачі в оренду севастопольської військово-морської бази російському Чорноморському флотові до 2042 року. В Україні тепер головує політична партія, що більше за решту політичних сил репрезентує інтереси російської громади країни. Уряд офіційно відмовився від потенційного членства України в НАТО.

Проте Севастополь лишається маяком, що застерігає нас про можливі чорні дні в майбутньому Європи. За новим договором, Росія взяла на себе відповідальність за підтримку інфраструктурного розвитку в місті та загалом у Криму. Президент Медвєдєв уже розпорядився почати роботу. Це однозначно добрі новини для місцевого люду, і тому тут цілком заслужені оплески.

У дальшій перспективі політичне значення цього економічного планування Росії за межами своєї території, у вразливому політичному регіоні залежатиме від того, що ще станеться у відносинах між Росією, Україною та рештою Європи.

Російська пропозиція про новий договір європейської безпеки набирає додаткової значущості. Ситуація Севастополя, яку більшість європейців та американців просто не розуміють, є важливою складовою психології в російському просування нової архітектури безпеки. Якщо ми хочемо гарантувати стабільність на сході Європи, то мусимо краще розуміти цю психологію.

Але нам також треба на неї відповідати. Європа не була готова побачити зародження кризи, втіленої в політичній напрузі між Грузією та Росією перед серпнем 2008 року. Європа повинна взяти урок із тієї помилки. Мусить скористатися з севастопольського затишшя, досягнутого завдяки президентам Януковичу та Медведєву, щоб обговорити нову архітектуру безпеки, яка безпосередньо й адекватно враховуватиме “східне питання” – так добре унаочнене в Севастополі та Чорноморському регіоні.

Переклад InoZMI