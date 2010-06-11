Тренер побив семирічного шахіста за невдалий виступ на чемпіонаті

Прокуратура Євпаторії порушила кримінальну справу за фактом заподіяння тренером тілесних ушкоджень семирічному шахісту й знущань над ним.

За не дуже вдалі виступи на чемпіонаті України, який проходив у квітні в Євпаторії, дитина «одержувала "повчання" у вигляді побоїв і знущань», повідомила прес-служба кримської прокуратури.

Тренера усунено від роботи.

«До Центру дитячої та юнацької творчості, де числиться наставник, внесено подання про усунення порушень закону, за результатами розгляду якого до відповідальності притягнуто співробітників ЦДЮТ, які не організували, як це передбачено для працівників навчальних закладів, обов`язкове проходження психіатричного огляду тренерами й керівниками гуртків», - йдеться в прес-релізі.

Прокуратура доручила розслідування справи співробітникам євпаторійської міліції.