Росіянин намагався вивезти з України понад 100 монет кримського ханства

Співробітники харківської митниці під час оформлення пасажирів потягу "Севастополь - Санкт-Петербург" вилучили у громадянина Росії сто п`ятнадцять монет кримського ханства і сім - античного періоду, які він незаконно намагався вивезти з України, повідомила прес-служба української митниці.

"Ніхто з пасажирів не заявив про переміщення заборонених предметів або тих, що підлягають декларуванню. Митники все ж таки вирішили вибірково доглянути речі мандрівників. Старовинні монети було виявлено у сумці громадянина Росії, 1961 року народження. Гроші білого та медяного кольорів знаходилися у сірникових пачках та були приховані у косметичці під особистими речами", - йдеться в прес-релізі.

Митники порушили відносно росіянина кримінальну справу за фактом замаху на контрабанду історичних і культурних цінностей. Санкція статті 201 Кримінального кодексу України передбачає до п`яти років позбавлення волі.