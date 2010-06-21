2 тисячі машин з країн СНД візьмуть участь у фестивалі в Севастополі

Московський міжнародний автомобільний фестиваль "Автоекзотика Sport Edition" вперше в Україні пройде на аеродромі "Херсонеський маяк " в Севастополі 5-15 серпня, повідомляють організатори.

"Автоекзотика" - найбільший щорічний масово-видовищний захід на відкритому майданчику, що не має аналогів у країнах СНД за своїм форматом, розмахом, статусом і авторитетом.

Окрім експозиції, яка налічуватиме більш як 2 тисячі автомобілів з країн СНД, відбудуться автогонки, фестивалі тюнингу і аерографії, змагання з автозвуку та дрегрейсингу, чемпіонати по мототрюках і картингу, драги-битва і карти-битва тощо. Змагання супроводжуватимуться потужним звуком, сценічним світлом і спецефектами.

Очікується, що фестиваль в Севастополі відвідають не менш як сорок тисяч людей.

Для учасників і гостей "Автоекзотики" обладнають декілька танцполов з сучасною апаратурою і декораціями, на яких щодня гратимуть ді-джєї з Москви, Києва і Криму.

Автофестиваль традиційно проводиться на аеродромі Тушино в Москві.