Безвізовий режим з Ізраїлем Україна запровадить до осені

Міністерство закордонних справ України сподівається до осені цього року завершити процедури щодо введення безвізового режиму з Ізраїлем, заявив УНІАН директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег ВОЛОШИН.

«Ми сподіваємося до осені вирішити ці питання», - сказав він.

МЗС вітає рішення ізраїльського уряду про готовність підписати угоду про скасування віз для українських громадян.

Ізраїль 20 червня ухвалив пропозицію міністрів туризму і закордонних справ про скасування візового режиму з Україною. Домовленості про скасування віз Україна та Ізраїль досягли наприкінці 2009 року.

За словами ВОЛОШИНА, зараз МЗС України у співпраці з іншими профільними відомствами проводить роботу щодо підписання рішення, яке має бути затверджено Кабінетом міністрів.

Він наголосив, що після цього міністри закордонних справ України та Ізраїлю мають зустрітися та підписати відповідний документ.

За його словами, швидше за все, підписання відбудеться під час візиту міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА до Тель-Авіва.

ВОЛОШИН повідомив, що після підписання угоди уряди обох держав мають остаточно її затвердити, обмінятися нотами про завершення усіх процедур, і лише після цього угода про безвізовий режим між Україною і Ізраїлем набуде чинності.