Землю «Магарача» все-таки приріжуть до «дачі Януковича»?

Кабінет міністрів України розпорядженням від 21 червня 2010 року поновив процес створення музею виноробства «Магарач», за яким попередній уряд бачив схему тіньової реорганізації і прихованої приватизації найстарішого підрозділу Інституту виноградарства та вина «Магарач» та його всесвітньо відомої колекції вин.

Це рішення КМ одночасно зі скасуванням розпорядження Юлії Тимошенко від 16 січня 2008 р. відновляє дію розпорядження КМУ від 19 вересня 2007 р., підписаного Віктором Януковичем, — про створення музею виноробства «Магарач». У ньому КМУ погоджується «з пропозицією Української академії аграрних наук про створення музею виноробства «Магарач» як підприємства з державною часткою в його статутному фонді більш як 50 відсотків у межах повноважень галузевих академій наук». Про те, які наслідки для заводу та інституту «Магарач» може мати реалізація цього акта, «ДТ» вже писало кілька років тому. Таке розпорядження викликало закриття заводу і дослідних майданчиків на їхньому історичному місці в Отрадному (Велика Ялта) та перенесення виробництва і знаменитої колекції вин у село Віліне Бахчисарайського району, що ставило під загрозу її збереження.

Чіткого обґрунтування цих евакуаційних заходів і відповіді на запитання, як використовуватимуться звільнена земля та виноградники на ПБК, від Михайла Зубця, президента Української академії аграрних наук, у віданні якої перебуває «Магарач», «ДТ» отримати не вдалося.

Самі працівники «Магарача» були впевнені: реструктуризація проводиться з єдиною метою — звільнити землю заводу, за парканом якого розміщується так звана дача Януковича. Ще 2002 р. уряд Криму передав ділянку колишньої колекції сортів винограду під будівництво пансіонату сімейного типу «Міжрегіональному промисловому союзу», співзасновником якого є нардеп і на той час куратор Криму від ПРУ Антон Пригодський. Тепер на місці ампелографічної колекції, на стику з фізіологічним майданчиком інституту, стоїть елітний особняк, у народі — «дача Януковича». Невдовзі її територію розширили: інститут відмовився ще від однієї ділянки, площею майже гектар, — для укріплення пляжу та проведення протизсувних робіт. І хоча прокуратура Криму рішення опротестувала, уряд протест відхилив. Колишній працівник «Магарача» і голова правління громадської організації «Наукове товариство виноградарів і виноробів України» Тагір Рамазанов заявляв тоді і впевнений тепер, що в даній ситуації очевидною є спроба захоплення території винзаводу, на якій перебуває знаменита винотека, і передача землі все тому ж таки «пансіонату сімейного типу».

У січні 2008 року оприлюднення можливої тіньової схеми реорганізації інституту «Магарач» послужило приводом для Юлії Тимошенко скасувати попереднє розпорядження Кабміну Януковича.

Леся ІВАНОВА, газета «Дзеркало тижня»