50 хлопців зараховані до військово-морського ліцею у Севастополі

50 юнаків з усіх регіонів України зараховано до військово-морського ліцею у Севастополі цього року.

Документи для вступу до цього унікального навчального закладу подали 272 бажаючих. З них на вступні випробування прибули 253 юнака, повідомив прес-центр командування військово-морських сил.

За результатами медичного огляду, фахових випробувань та іспитів з загальноосвітніх предметів, а також з урахуванням пільг і набраних балів, на конкурсній основі до ліцею було зараховано 50 осіб.

Військово-морський ліцей було відкрито 1 вересня 2009 року. Він є навчальним закладом для надання повної середньої освіти учням 10-11 класів з військово-професійною спрямованістю навчання і допрофесійної підготовки.

Ліцей створено для забезпечення соціального захисту та надання державної підтримки у вихованні дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей військовослужбовців, учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,

Заклад забезпечує поглиблену підготовку військового спрямування, можливості здобуття первинних військових знань і навичок, необхідних для подальшого їх вступу і навчання у вищих військових навчальних закладах Збройних сил України та вищих навчальних закладах, що мають військові навчальні підрозділи.