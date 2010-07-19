Міліція Севастополя за півроку знайшла 160 підозрюваних у злочинів

Севастопольська міліція за півроку знайшла 160 осіб, які розшукувалися за підозрами у причетності до злочинів, повідомив на брифінгу начальник відділу карного розшуку управління МВС міста Олександр КАРЯКІН.

«Ми за півроку розшукали 160 осіб, які перебували у розшуку, і не тільки в регіоні Севастополя, в Криму, Україні, але й інших держав. Зокрема, одного з основних власників борделів Естонії. Зараз готуються документи на його екстрадицію», - сказав КАРЯКІН.

Він уточнив, що 52 особи були затримані в ході загальнодержавної операції «Розшук», троє з них - за скоєння убивств.