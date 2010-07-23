Патріарх Кирил подарував Януковичу орден на 60-річчя (фото)

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ у Криму вручив українському президентові Віктору ЯНУКОВИЧУ вищу нагороду Російської православної церкви - орден князя Володимира I ступеня «за увагу до трудів зі зміцнення православ’я в Україні та у зв’язку з 60-річчям з дня народження», повідомила прес-служба глави держави.

«Я радію, що у зв’язку з Вашою круглою датою - такою значною - я мав можливість у перший рік Вашого президентства на знак глибокої поваги РПЦ до Ваших трудів і Вашої особистості вручити Вам цю нагороду», - сказав предстоятель Російської православної церкви.

Патріарх КИРИЛ відзначив, що орденом князя Володимира нагороджують виключно патріархів і президентів.

ЯНУКОВИЧ знаходиться в Криму у відпустці.

60 років йому виповнилося 9 липня.

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