Севастополь святкує день ВМФ (фоторепортаж)

В останню неділю липня на берегах Севастопольської бухти ніде яблуку впасти. Росія святкує день Військово-морського флоту.

Тисячі глядачів, декілька десятків російських кораблів. Поруч - український. Поки що один. "Гетьман Сагайдачний". Але не виключено, що вже наступного року флотське свято військові моряки Росії і України відзначатимуть у Севастополі разом.

- Сьогодні я почув ініціативу командувачів Чорноморського флоту Росії і (ВМС) України про те, щоб наступне свято, наступний день ВМФ, провели сили України і Росії тут, у Севастополі, разом. Думаю, що це бажання народів України і Росії, - сказав спікер Держдуми Борис Гризлов.

Він разом з головкомом ВМФ Володимиром Висоцьким, командуючими ЧФ і ВМС Володимиром Корольовим і Віктором Максимовим, кримським прем`єром Василем Джарти на катері здійснив обхід кораблів, що вишикувалися у парадну лінію в бухті.

Парад кораблів і водно-спортивне свято - сценарій дня ВМФ.

Побачити дійство приїхали до Севастополя делегації з російських регіонів, у тому числі - Москви. Мер російської столиці Юрій Лужков виразив вдячність українському президентові Януковичу за дозвіл безперешкодно в`їжджати до Криму.

- Два роки тому я виступив з цієї трибуни, і на два роки мене реакційний антиросійський уряд Віктора Ющенка оголосив персоною нон-грата. Але життя поправило цього неудачливого політика. А я б сказав, політикана, який і тоді не отримав підтримку українського народу, а на виборах просто ганебно програв. Будь-яка політика, яка розводить нас, політика, яка пригнічує нашу самосвідомість і наш російський патріотизм, приречена на провал. Ми раді тому, що нова влада України демонструє і проводить розумну, зважену політику, політику Віктора Януковича, яка формує атмосферу доброзичливості, дружби, співпраці, - сказав Лужков зі сцени на головній площі Севастополя.

Свято завершив концерт "зірок" естради та фейєрверк.

Фото Андрія Любимова, Олексія Сувірова /УНІАН/