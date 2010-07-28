"Чорноморнафтогазу" збільшили ціну реалізації власного газу

Національна комісія регулювання електроенергетики збільшила на 2010 рік ціну реалізації газу власного видобутку для компанії "Чорноморнафтогаз" (Сімферополь) в 1,6 разу - до 456 грн за тис. куб. метрів (без ПДВ).

Комісія ухвалила рішення на позачерговому засіданні 27 липня, повідомляє офіційний сайт регулятора.

Крім того, НКРЕ збільшила на 2010 рік ціну реалізації газу власного видобутку для "Укрнафти" (в 2,2 разу - до 458 грн. за тис. куб. м (без ПДВ) та "Укргазвидобування" (в 1,8 разу, до 350 грн за тис. куб. м (без ПДВ).

Газ власного видобутку реалізується для потреб населення.

"Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці й видобутку нафти та газу в акваторії Чорного й Азовського морів.

100% акцій "Чорноморнафтогазу" перебувають в управлінні "Нафтогазу".