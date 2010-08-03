Янукович не зрозумів, чому меджліс відмовився йти на зустріч із ним

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не розуміє причини неприходу керівництва меджлісу кримських татар на зустріч із ним у Сімферополі у вівторок й нараду зі стратегічного розвитку Криму.

«Хай цьому (діям меджлісу) оцінку дає кримськотатарський народ. Політизування незрозуміле для мене. До кого вони в опозиції: до населення Автономної республіки Крим, до Автономної республіки Крим? Ми ніяких політичних питань не розглядали, ми розглядали питання розвитку кримської автономії, де проживає велика кількість кримських татар, які повинні залучатися до цієї роботи (до розробки стратегії)», - сказав президент на прес-конференції за підсумками наради й зустрічі з представниками кримськотатарських громадських організацій.

За словами ЯНУКОВИЧА, позиція, яку зайняли у вівторок керівники меджлісу, «веде в нікуди».

«Я цю позицію не розумію. Мені здається, що така позиція керівництва меджлісу не має ніякої перспективи», - сказав він.