Прокуратура порушила справи проти хабарників з МНС і податкової

Прокуратура порушила кримінальні справи стосовно офіцерів МНС і податкової міліції через отримання 5 і 2 тисяч гривен хабарів у Криму, повідомила прес-служба наглядового відомства, не уточнивши дату.

Капітан служби цивільного захисту Кіровського райвідділу кримського управління МНС разом із лейтенантом цього відомства вимагав від власника комбайна 5 тисяч за відмову від притягнення до адміністративної відповідальності.

Капітан управління податкової міліції державної податкової адміністрації в Криму вимагав 2 тисячі у підприємця за відмову від складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Справи стосовно затриманих завела прокуратура Феодосії за статтею «отримання хабара» кримінального кодексу.

Ведеться слідство.