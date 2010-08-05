Прокуратура порушила справи проти хабарників з МНС і податкової

10:57, 05 серпня 2010
Крым
0 0

Ведеться слідство

Прокуратура порушила кримінальні справи стосовно офіцерів МНС і податкової міліції через отримання 5 і 2 тисяч гривен хабарів у Криму, повідомила прес-служба наглядового відомства, не уточнивши дату.

Капітан служби цивільного захисту Кіровського райвідділу кримського управління МНС разом із лейтенантом цього відомства вимагав від власника комбайна 5 тисяч за відмову від притягнення до адміністративної відповідальності.

Капітан управління податкової міліції державної податкової адміністрації в Криму вимагав 2 тисячі у підприємця за відмову від складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Справи стосовно затриманих завела прокуратура Феодосії за статтею «отримання хабара» кримінального кодексу.

Ведеться слідство.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter