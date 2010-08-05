Янукович повертається з Криму до Києва цілодобово моніторити

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повертається з Криму до Києва, щоб стежити за ситуацією з пожежами.

"Я їду в Київ і буду цілодобово моніторити ситуацію", - сказав ЯНУКОВИЧ на позачерговому засіданні Ради національної безпеки і оборони у Форосі.

Президент заявив про невиконання рішення Кабінету міністрів щодо протидії пожежам та висловив стурбованість ситуацією в регіонах.

Глава держави закликав міністерство оборони "підняти" військові частини, міліцію - внутрішні війська, щоб закрити входи в ліси.

"Треба вжити найжорсткіших заходів для того, щоб ми не допустили пожеж... Нам два-три тижні, поки буде така спека, потрібно витримати цю ситуацію", - сказав він.

Президент вимагає взяти під посилену охорону склади з боєприпасами та припинити на час пожежонебезпечного періоду військові навчання.

ЯНУКОВИЧ також закликав генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та керівника служби безпеки Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО надавати повну інформацію про пожежі та з’ясувати їх причини.