Хлопця з амфетаміном та екстазі затримали на вокзалі Євпаторії

Правоохоронці затримали молодого чоловіка з наркотиками на залізничному вокзалі в Євпаторії, повідомила прес-служба МВС.

"9 серпня працівники міліції затримали 23-річного громадянина сусідньої держави, у якого вилучено 15 грамів амфетаміну, 20 пігулок “екстазі” та 6 грамів марихуани", - йдеться в прес-релізі.

МВС не уточнює, куди він прямував.