Хлопця з амфетаміном та екстазі затримали на вокзалі Євпаторії
11:16, 10 серпня 2010Крым
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Громадянин сусідньої держави
Правоохоронці затримали молодого чоловіка з наркотиками на залізничному вокзалі в Євпаторії, повідомила прес-служба МВС.
"9 серпня працівники міліції затримали 23-річного громадянина сусідньої держави, у якого вилучено 15 грамів амфетаміну, 20 пігулок “екстазі” та 6 грамів марихуани", - йдеться в прес-релізі.
МВС не уточнює, куди він прямував.
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