Янукович доручив до жовтня внести до Ради проект розвитку Криму

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ доручив урядам України та Криму до 1 жовтня розробити та внести на розгляд українського парламенту проект закону «Про розвиток Автономної республіки Крим», повідомила прес-служба глави держави.

Таке доручення президент дав голові Кабінету міністрів України Миколі АЗАРОВУ та керівнику Ради міністрів Криму Василю ДЖАРТИ.

Крім того, до 1 листопада мають бути працьовані питання щодо створення Міжнародного інституту стратегічного розвитку Криму.

ЯНУКОВИЧ також доручив до 1 грудня розробити разом з інститутом стратегічних досліджень і внести на розгляд кримського парламенту проект стратегії економічного та соціального розвитку автономії на 2011-2020 роки.