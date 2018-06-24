Чому Джарти довірив Крим російському діячеві?

«Світова олігархія не боїться розпаду Росії; ризик можливої глобальної катастрофи для неї перекривається величезними надприбутками, які вже зараз дає розкладання найбагатшої в світі держави». (З книги Сергія Глазьєва «Геноцид»).

У кінці липня ЗМІ повідомили, що кримський уряд запросив групу економістів із Росії, очолювану академіком РАН Сергієм Глазьєвим, узяти участь в розробці концепції стратегії соціально-економічного розвитку Криму. «Росія підніме Крим на новий рівень», під таким амбітним заголовком розміщена ця інформація на офіційному сайті товариша Глазьєва.

Спасибі, що росіяни відгукнулися.

Крим, звичайно, розвивати потрібно, що там казати. Але керуючись якою логікою і для якої масштабної мети запросили туди російського політеконома?

Ми промоніторили російську ділову пресу з метою з`ясувати, чи є в Росії курортні зони, що динамічно розвиваються, і якщо є, то яке відношення до них має Глазьєв, колишній реформатор, потім – колишній комуніст, і член народно-патріотичного союзу «Родина», а зараз відповідальний секретар митної комісії Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, заступник генерального секретаря так званого ЄврАзЕс.

Якщо вірити російській газеті «Ведомости», в даний час у Росії курортна нерухомість і нерухомість для відпочинку представлені старим номерним фондом ще радянських часів. За різними даними, застарілі будівлі складають від 60 до 80% загального об`єму. На узбережжі Чорного і Азовського морів у РФ більшість старих готелів і пансіонатів навіть після реконструкції не відповідають сучасним вимогам. А 90% існуючого номерного фонду не відповідає світовим стандартам якості. Російські ж інвестори не мають інтересу до вітчизняних курортних об`єктів, вважаючи за краще вкладати гроші в Кіпр і підігрівати інтерес до лондонської нерухомості.

Дохід Росії від туризму на даний час складає 1% від ВВП. Ви запитаєте, який зв`язок між інвестиційною активністю і політикою держави і причому тут Глазьєв.

У світовій практиці держава бере на себе розробку загального плану розвитку території і створення інфраструктури. Експерти «Ведомостей» переконані: для того, щоб розвивати курортну сферу, необхідна активна держпідтримка. Але поки інтересу російський інвестор не має. Якщо зараз інвестори і вкладають, то переважно в інфраструктуру Сочі, де пройдуть майбутні Олімпійські Ігри.

Найбільш цитованим текстом на навколокурортну тему російського Інтернету стала стаття журналу Esquire, який підрахував, якої висоти вийшов би шар чорної ікри, фуа-гра або подрібнених сумок Louis Vuitton, якби олімпійську дорогу Адлер – Красная Поляна (227 млрд. рублів за 48 кілометрів) будували саме з цих матеріалів. Олімпійська дорога обійшлося б будівельникам у 6 сантиметрів устриць, 1 сантиметр чорної ікри, 9 сантиметрів подрібнених сумок луї-віттон, 21 сантиметр фуа-гра. Ну а якби дорогу вистилали шубами з норки, то вийшов би шар у 4 сантиметри, якби її заливали хеннесі, то був би шар 13 сантиметрів, і 6 сантиметрів – якби вистилали трюфелями.

Тема зловживань на олімпійських об`єктах Сочі на повну обговорюється і в англомовному Інтернеті.

Але, можливо, незважаючи на такі жахливі неуспіхи в курортній сфері, у кандидата в президенти (суперника Путіна) 2004 року, найбільш цитованого економіста 2007 року і лауреата премії за видатні наукові результати у галузі економічних наук є свій таємний план порятунку курортної галузі Росії і заразом Криму? Ми зробили спробу з`ясувати це у самого Глазьєва. Спробували з ним зв`язатися, але, повернувшись у середині серпня до Москви з відпустки, пан Глазьєв, за словами співробітників приймальні, занурився в наради, його мобільний телефон не відповідав і на зв`язок з УНІАН він так і не вийшов. На жаль. Хоча ми не збиралися питати, за які видатні заслуги в економіці йому дали премію, ми просто хотіли дізнатися про його напрацювання на півострові.

Не склалося.

Хто ви, містер Глазьєв?

«Вважається, що холодна війна закінчилася, і в демократичної Росії немає ворогів. Деякі вершителі американської зовнішньої політики, вважають інакше – Росія програла «холодну війну» і має бути розчленована, пограбована і остаточно знищена як самостійна держава». (З книги Сергія Глазьєва «Геноцид»).

Але ми все-таки вирішили поцікавитися персоною того, хто розроблятиме стратегію розвитку для Криму. Прочитала книгу Сергія Юрійовича «Геноцид». Там щедра антиамериканська, антиолігархічна риторика супроводжується висновками про геноцид російського народу олігархами, владою і так далі. Книга була написана в 1998 році. Від цього лівого накалу й антиолігархічної риторики кров стигне в жилах. Я, буквально здригаючись, узяла з книжкової полиці дві роботи лідера українських неокомуністів Петра Симоненка «Бідні й багаті» і «Україна і глобальна криза капіталізму». Яка спорідненість стилю і єдність поглядів! Не дивно, що через рік після виходу брошури Глазьєв став «економічним лицем Компартії» і у складі першої «трійки» КПРФ став членом Думи, зайняв крісло голови Комітету з економічної політики.

Але дивує в цій книзі ось що. Сергій Глазьєв на всі заставки лає реформаторів, хоча сам був членом гуртка молодих реформаторів Гайдара. А в 1989 році Глазьєв відразу посів посаду заступника директора британського Центру вивчення комуністичної економіки, який був створений у Москві Міжнародним центром дослідження економічних реформ. Він лає політику влади, хоча в критикований період займав пост міністра зовнішніх економічних зв`язків. Недоброзичливці пишуть, що, працюючи міністром зовнішньоекономічних зв`язків, Сергій Глазьєв спробував сформувати власну систему торгівлі зброєю, чим завдав збитків російському бюджету на 13 мільйонів доларів. Скандалу розгорітися не дали, Глазьєв просився у відставку у Віктора Черномирдіна, і його відпустили.

Кому дорожче обійтися без Глазьєва: Криму чи прем`єрові Джарти?

«Шаленство, з яким внутрішні і зовнішні вороги сьогодні організовують руйнування російської державності і викорчовування російської культури, цілком зрозуміла. Знадобиться активізація звичного для Росії ресурсу духовної енергії і патріотизму широких народних мас з метою нарощування економічної активності при відносно низькій оплаті праці». (З книги Сергія Глазьєва «Геноцид»).

Якийсь час Сергій Глазьєв перебував в опозиції. Але потім став академіком, очолив блок народно-патріотичних сил «Родина», з яким пройшов у Думу. Дамо спокій внутрішньодумській діяльності Глазьєва, цікаво, що три останні роки він плодовито відстоює ідею неухильного зростання ВВП країн ЄЕП, яке їм нібито дасть це інтеграційне об`єднання.

Наскільки нам відомо, українські економісти подібних цифр не мають у своєму розпорядженні, посилаючись на те, що такі дослідження не проводилися. Але, ймовірно, прем`єр-міністр АРК Джарти вважає, що апологет ЄврАзЕсу і Митного союзу апріорі знавець і фахівець Криму. Поки залишається невідомим, не тільки, наскільки адекватний багаж Глазьєва для розробки стратегії, але й чи буде група Глазьєва одержувати гроші за свою роботу. І якщо не буде, то навіщо йому ця робота. А якщо буде, то чи не логічно було би влаштувати конкурс проектів, зробити процес публічним, широко обговорюваним, прозорим, сформувати комісію довкола авторитетних не тільки українських і не тільки російських експертів – із залученням інвестиційних кампаній, що знаються на курортному бізнесі? А можливо, пан Глазьєв повинен експортувати дорогий в усіх відношеннях досвід РФ будівництва олімпійських об`єктів Сочи до Криму?

До речі, ми б могли у порядку дружнього «академічного» обміну запропонувати Росії замість Глазьєва відправити до РФ міністра економіки Цушка. За рівнем компетентності вони навіть дуже співставні. Вчений ступінь Цушкові дамо, не осоромимося, професорів у нас дають так само легко, як у Росії академіків. У нас навіть президент професор. До того ж Цушко мало не став «героєм України». Міняємо українського героя на російського академіка, але тільки під хороші гроші. Хай прикладеться до розробки курортів, скажімо, в Краснодарському краї або на Байкалі. Врешті-решт, дружба повинна бути симетричною, а відносини партнерськими.

Маша Міщенко