Міліція виявила 16 фактів обороту наркотиків на КаZaнтипі

Працівники міліції задокументували 16 фактів обороту наркотичних засобів і один - обороту зброї на фестивалі «КаZaнтип», який офіційно відкрився в ніч на 7 серпня в західному Криму, йдеться в повідомленні прес-служби кримського управління МВС.

Проводяться перевірки для прийняття рішення відповідно до законодавства України.

За даними правоохоронців, зараз в сакському міськвідділі міліції зареєстровано майже 60 заяв і повідомлень про події і злочини, фігурантами яких є учасники «КаZaнтипу».

На весь період проведення «Республіки Z», до 21 серпня, забезпечено цілодобове чергування слідчо-оперативної групи в районі села Попівка.

«Громадяни, які прибули на фестиваль, забувають про все, віддаючись у владу бажань і відриваючись сповна. Один з іноземних громадян «дофестивалився» до євпаторійської лікарні, не розрахувавши з дозою екстазі, другому пощастило менше - 25-річний громадянин Франції потонув в морі, також переоцінивши свої можливості. Зареєстровано два випадки завдання тілесних ушкоджень. Дуже багато фактів втрати фестивальниками документів, гаманців і мобільних телефонів», - йдеться в прес-релізі.

«КаZантип» на початку 1990-х років проводився в північно-східній частині Криму, на мисі Казантип. Спочатку це був спортивний захід, який збирав фанатів віндсерфінгу, супутницею якого була музика.

На початку 2000-х років «КаZантип» переїхав на захід Криму, у Попівку.

«Республіки Z» - це пляжна територія біля моря, на ній розташовані численні бари і танцполи.