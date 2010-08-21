Рятувальники шукають зниклого в Азовському морі туриста з Росії

Кримські співробітники МНС шукають зниклого в Азовському морі туриста з Курської області Росії, повідомила прес-служба відомства.

Під час купання в морі 20 серпня на відстані близько 300 метрів від берега жителя кримського міста Щолкіно і росіянина почало затягувати під воду течією. Житель Курської області зник під водою. Кримчанин виплив на берег.

На пошуки 29-річного чоловіка вийшов рятувальний катер. Увечері в п`ятницю роботи довелося припинити через негоду.

Пошук відновили у суботу.