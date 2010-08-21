Рятувальники шукають зниклого в Азовському морі туриста з Росії
10:27, 21 серпня 2010Крым
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Течія затягувала під воду
Кримські співробітники МНС шукають зниклого в Азовському морі туриста з Курської області Росії, повідомила прес-служба відомства.
Під час купання в морі 20 серпня на відстані близько 300 метрів від берега жителя кримського міста Щолкіно і росіянина почало затягувати під воду течією. Житель Курської області зник під водою. Кримчанин виплив на берег.
На пошуки 29-річного чоловіка вийшов рятувальний катер. Увечері в п`ятницю роботи довелося припинити через негоду.
Пошук відновили у суботу.
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