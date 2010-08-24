Крим прийняв на відпочинок 80 дітей з постраждалої від пожеж Москви

80 дітей з постраждалої від пожеж Москви прибули сьогодні на оздоровлення до Євпаторії за рахунок коштів кримського бюджету.

Юних росіян розмістили в дитячому клінічному санаторії Міністерства охорони здоров`я Криму «Чайка», повідомила прес-служба кримського уряду.

«Наша мета - допомогти дітям психологічно, оздоровити їх. Медики будуть серйозно з ними працювати. Ми повинні максимально використовувати цей місяць, щоб діти поправили здоров`я. Маленьких гостей також чекає культурна програма», - сказала віце-прем`єр Ради міністрів Криму Тетяна УМРИХІНА, яка зустрічала москвичів на залізничному вокзалі.

26 серпня на оздоровлення до Криму прибуде 107 дітей-сиріт з інтернатів Московської області.

Раніше в серпні прем`єр Криму Василь ДЖАРТИ направив телеграму меру Москви Юрію ЛУЖКОВУ, губернаторам Московської і Володимирської областей Росії БОРИСУ Громову і Миколі ВИНОГРАДОВУ з пропозицією організувати в Криму безкоштовний відпочинок дітей із постраждалих від пожеж російських регіонів.