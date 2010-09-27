"Херсонес Таврійський" з початку року відвідали 300 тисяч туристів

Національний заповідник «Херсонес Таврійський» з початку 2010 року відвідали близько 300 тис. осіб – приблизно стільки ж, як і за аналогічний період 2009 року, повідомив УНІАН генеральний директор заповідника Леонід МАРЧЕНКО.

Така кількість відвідувачів – з невеликими відхиленнями як в один, так в інший бік, – стабільно фіксується статистикою протягом останніх трьох років.

До того відвідувачів було приблизно удвічі менше, і лише в окремі роки їх кількість доходило до 200 тис. осіб.

За словами гендиректора заповідника, найбільший потік відвідувачів спостерігався у літній період. Здебільшого «Херсонес» відвідували туристи з України і Росії. Більш як 15 тисяч відвідувань здійснено іноземцями, що більше, ніж у попередні роки, додав МАРЧЕНКО.

Він також повідомив, що станом на 1 вересня заповідник заробив 5,4 млн. грн. На його думку, за ціни вхідного квитка до «Херсонесу» 20 грн. – це досить непогана сума.

МАРЧЕНКО додав, що заповідник заробляв також за рахунок надання екскурсійних послуг, продажу сувенірів, книг.