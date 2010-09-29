Амбіції кримської партії Литвина скромніші, ніж у партії Костенка
14:38, 29 вересня 2010Крым
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"Народники" затверили списки
Українська народна партія і Народна партія затвердили списки кандидатів на вибори депутатів Верховної Ради Криму по багатомандатному виборчому округу, повідомили працівники прес-служб політсил.
У список УНП включені 30 кандидатів, його очолив лідер кримської парторганізації, військовий пенсіонер Олег ФОМУШКІН.
В списку «народників» 12 чоловік. Під першим номером йде голова кримської організації Народної партії, міністр аграрної політики Криму Анатолій КОРНЕЙЧУК.
Політсили не висуватимуть кандидатів у мери Сімферополя.
В УНП в Криму тисяча членів.
У кримській Народній партії - 6,2 тисячі членів.
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