Амбіції кримської партії Литвина скромніші, ніж у партії Костенка

14:38, 29 вересня 2010
Крым
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"Народники" затверили списки

Українська народна партія і Народна партія затвердили списки кандидатів на вибори депутатів Верховної Ради Криму по багатомандатному виборчому округу, повідомили працівники прес-служб політсил.

У список УНП включені 30 кандидатів, його очолив лідер кримської парторганізації, військовий пенсіонер Олег ФОМУШКІН.

В списку «народників» 12 чоловік. Під першим номером йде голова кримської організації Народної партії, міністр аграрної політики Криму Анатолій КОРНЕЙЧУК.

Політсили не висуватимуть кандидатів у мери Сімферополя.

В УНП в Криму тисяча членів.

У кримській Народній партії - 6,2 тисячі членів.

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