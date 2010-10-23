У Криму знайшли другого загиблого російського моряка з судна "Василий"

Члени екіпажу суховантажного судна «Василий», що затонуло біля берегів східного Криму близько двох тижнів тому, провели впізнання знайденого в середу в Ялті тіла - загиблий був першим помічником капітана, громадянином Росії, повідомила в суботу прес-служба кримського управління МНС.

«Василий», на борту якого знаходилися тринадцять моряків, затонув біля берегів Керченського півострова 11 жовтня. Судно під прапором Монголії перевозило металобрухт з миколаївського порту до грузинського порту Поті. Врятовано 9 членів екіпажу - 7 росіян і 2 українці. Боцман-росіянин загинув. 20 жовтня в Чорному морі біля берегів Ялти знайдено тіло чоловіка в рятувальному костюмі з написом «Улан-Батор».

32-річний моряк жив в Ростові-на-Дону.

Доля ще двох членів екіпажу судна: капітана-росіянина і його другого помічника-українця, - невідома. Рятувальники продовжують пошук зниклих моряків.