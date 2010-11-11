Корвет "Тернопіль" прибув до військово-морської бази НАТО на Криті

Корвет Військово-морських сил України "Тернопіль", який днями вирушив із Севастополя в Середземне море з метою виконання завдань миротворчої операції "Активні зусилля", прибув до військово-морської бази НАТО Суда-Бей (острів Крит, Республіка Греція), повідомив прес-центр командування українських ВМС.

Корабель успішно здійснив перехід двома протоками та трьома морями.

Під час переходу Чорним морем особовий склад корабля виконав завдання операції «Чорноморська гармонія», під час якої було опитано три цивільні судна, а дані щодо опитування передані в національній контактний пункт ВМС України.

Також під час походу екіпаж корабля відпрацював практичні дії щодо відбиття ударів повітряного противника, пошуку та стеження за підводними човнами, вдосконалив навички стосовно визначення місця корабля, виконав комплекс корабельних бойових вправ, з боротьби за живучість корабля, провів навчання з протиповітряної, протичовнової та протимінної оборони, низку тренувань вахтових офіцерів. Вже одразу по закінченні проходу кораблем протоки Дарданелли відбулися заняття з особовим складом доглядової команди, особовий склад якої братиме участь в операції "Активні зусилля".

Під час стоянки корабля в базі будуть відпрацьовані питання навченості особового складу корабля, а саме доглядової команди, встановлення спеціальної апаратури, що "заведена" на міжнародну систему автоматизованої ідентифікації суден.

Попередньо - похід "Тернополя" триватиме 45 діб.