У Севастополі відзначили 90-річчя відходу російської армії з Криму

Меморіальні заходи, присвячені 90-річчю відходу в еміграцію частин російської армії і цивільних біженців з Криму, відбулися у неділю в Севастополі.

В жовтні-листопаді 1920-го на кораблях і суднах Чорноморського флоту Батьківщину залишили понад 140 тисяч осіб. Армійські частини зупинилися в Галліполі (Туреччина), казаки-на Лемносі (Греція), військові моряки-в Бізерті (Туніс).

В Свято-Володимирському кафедральному соборі у Херсонесі відбулася божественна літургія. По її завершенню пройшла хресна хода від Володимирського собору-усипальні російських адміралів до площі Нахімова, де рівно 90 років тому від Графської пристані назавжди залишали Росію кораблі і судна Чорноморського флоту з частинами армії генерала Петра Врангеля і цивільним населенням.

Тут відбулася заупокійна панахида за безневинно убієнними в роки Громадянської війни. Літургію і панахиду очолював митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР. Церковні співи виконував хор Сретенського чоловічого монастиря (Москва).

Потім відбувся жалобний мітинг, що завершився проходженням урочистим маршем підрозділів почесної варти ЧФ РФ і ВМС України.

Після цього відбулася церемонія покладання вінків на воду в Севастопольській бухті. Під час покладання гарматний салют провів ракетний крейсер «Москва», спеціально приошвартований до цього дня посередині Севастопольської бухти.

У заходах взяли участь керівництво міста, командуючі ВМС України і ЧФ РФ адмірали Віктор МАКСИМОВ і Володимир КОРОЛЬОВ, відомий російський кінорежисер Микита МИХАЛКОВ.

Командуючий ЧФ РФ оголосив звернення до учасників жалобних заходів міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА, в якому, зокрема, містився заклик зберегти загальну історію, яку пережили народи Росії та України.