ДАІ зловила обкуреного і п'яного водія автобуса в Сімферополі

Співробітники ДАІ затримали в п`ятницю ввечері водія пасажирського автобуса в Сімферополі, який керував транспортним засобом в стані наркотичного і алкогольного сп`яніння, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління державтоінспекції.

29-річний мешканець Сімферополя закінчив роботу і їхав з селища ГРЕС у бік залізничного вокзалу на стоянку, в автобусі знаходилися троє його приятелів.

Результати обстеження в наркодиспансері підтвердили, що водій знаходився під впливом марихуани і був п`яний. Городянин це заперечує.

На чоловіка складено адміністративний протокол, вилучено водійське посвідчення, автобус "Еталон" відправлено на штрафплощадку.

Покарання для водія обере суд.