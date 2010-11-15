ДАІ зловила обкуреного і п'яного водія автобуса в Сімферополі
14:54, 15 листопада 2010Крым
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Відпочив після робочого дня
Співробітники ДАІ затримали в п`ятницю ввечері водія пасажирського автобуса в Сімферополі, який керував транспортним засобом в стані наркотичного і алкогольного сп`яніння, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління державтоінспекції.
29-річний мешканець Сімферополя закінчив роботу і їхав з селища ГРЕС у бік залізничного вокзалу на стоянку, в автобусі знаходилися троє його приятелів.
Результати обстеження в наркодиспансері підтвердили, що водій знаходився під впливом марихуани і був п`яний. Городянин це заперечує.
На чоловіка складено адміністративний протокол, вилучено водійське посвідчення, автобус "Еталон" відправлено на штрафплощадку.
Покарання для водія обере суд.
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