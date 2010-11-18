Вантажівка врізалася в пасажирський автобус через туман в Криму (фото)
Дві людини поранені
Вантажний автомобіль в умовах туману, мокрої дороги і поганої видимості врізався в пасажирський автобус в середу в Криму - травми отримали дві людини, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.
Аварія сталася в Нижньогірському районі.
Водій вантажівки MAN з причепом не вибрав безпечну швидкість руху, машина не вписалася в поворот і виїхала на смугу зустрічного руху, де врізалася в автобус «ЛАЗ».
«Від зіткнення автобус і вантажівка виїхали за межі дороги і зупинилися прямо під забором житлового будинку», - говориться в прес-релізі.
У салоні автобуса, який рухався за маршрутом «Ніжньогірськ - Красногвардійськ», знаходилися два пасажири. Молоді чоловіки, 22 і 26 років, були доставлені до лікарні з травмами голови.
Фото кримської ДАІ