Вантажівка врізалася в пасажирський автобус через туман в Криму (фото)

13:00, 18 листопада 2010
Крым
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Дві людини поранені

Вантажний автомобіль в умовах туману, мокрої дороги і поганої видимості врізався в пасажирський автобус в середу в Криму - травми отримали дві людини, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ. 

Аварія сталася в Нижньогірському районі. 

Водій вантажівки MAN з причепом не вибрав безпечну швидкість руху, машина не вписалася в поворот і виїхала на смугу зустрічного руху, де врізалася в автобус «ЛАЗ».

«Від зіткнення автобус і вантажівка виїхали за межі дороги і зупинилися прямо під забором житлового будинку», - говориться в прес-релізі. 

У салоні автобуса, який рухався за маршрутом «Ніжньогірськ - Красногвардійськ», знаходилися два пасажири. Молоді чоловіки, 22 і 26 років, були доставлені до лікарні з травмами голови.

Фото кримської ДАІ

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