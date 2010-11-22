Футболіст, який задавив на бумері жінку з двома дітьми, сидить в ІТТ

Футболіст клубу «Севастополь» Владислав ПІСКУН, який знаходився в неділю за кермом автомобіля «БМВ» і збив на смерть 26-річну жінку з двома дітьми, з 21 листопада знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання севастопольського управління МВС, повідомила прес-служба ПФК «Севастополь».

У спортсмена переламано два ребра, є інші травми, але загрози його життю немає.

За інформацією прес-служби УМВС України в Севастополі, стосовно водія «БМВ» порушено кримінальну справу за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керую транспортним засобом, що призвело до загибелі кількох осіб» (ст. 286 ч. 3 кримінального кодексу України).

Прес-група регіональної правозахисної групи «Півострів Крим» повідомила, що, за даними експертизи, ПІСКУН був тверезий.

«Зустрівшись на світлофорі зі своїм знайомим, який був за кермом автомобіля «Міцубісі», вони вирішили влаштувати перегони. Під час перегонів «Міцубісі» вирвався вперед, а ПІСКУН на «БМВ» вирішив обігнати його по стрічній тролейбусній смузі, але не впорався з керуванням і вискочив на тротуар, де «БМВ» спочатку вдарився об стовп, потім відлетів до стіни будівлі, після чого, в зворотному польоті, буквально зніс кузовом жінку з двома дітьми», - йдеться в прес-релізі з посиланням на свідчення ПІСКУНА.