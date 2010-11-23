Троє молодих чоловіків розбирали боєприпас часів війни - один загинув, двоє в реанімації
12:40, 23 листопада 2010Крым
0 0
Стався вибух... Правоохоронці проводять розслідування...
Одна людина загинула і двоє у важкому стані доставлені до реанімації через вибух снаряда часів Великої Вітчизняної війни при спробі розібрати його в понеділок у Феодосії в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
«Попередня причина вибуху - розбирання вибухонебезпечного предмету електроріжучим інструментом», - йдеться в прес-релізі.
В результаті події загинув 25-річний чоловік, травми отримали 22-річний і 18-річний хлопці, зруйновано приватну одноповерхову споруду.
Правоохоронці проводять розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter