Кримський чиновник пенсійного фонду погорів на хабарі

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отримання хабара завідувачем одним із секторів Управління Пенсійного фонду України в Армянську в Криму, повідомила прес-служба прокуратури.

Працівник вимагав від підприємця, в діяльності якого були виявлені порушення, 6 тис. грн. хабара за невжиття заходів адміністративного характеру.

Співробітника ПФУ затримали минулого тижня під час отримання частини обумовленої суми - 2 тис. грн.

Дії обвинуваченого кваліфіковані за статтею «отримання хабара» кримінального кодексу, санкція якої - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Ведеться слідство.