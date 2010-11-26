Росія і Україна домовилися про інспекції на Чорноморському флоті
20:02, 26 листопада 2010Крым
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Автографи поставили шефи МЗС
Уряди Росії і України уклали угоду про взаємодію при проведенні інспекцій в місцях дислокації військових формувань російського Чорноморського флоту в Криму.
Документ підписали глави міністерств закордонних справ РФ і України Сергій ЛАВРОВ і Костянтин ГРИЩЕНКО в п`ятницю в Москві.
Угода укладена за підсумками переговорів президентів двох країн Дмитра МЕДВЕДЄВА і Віктора ЯНУКОВИЧА.
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