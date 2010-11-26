Росія і Україна домовилися про інспекції на Чорноморському флоті

Уряди Росії і України уклали угоду про взаємодію при проведенні інспекцій в місцях дислокації військових формувань російського Чорноморського флоту в Криму.

Документ підписали глави міністерств закордонних справ РФ і України Сергій ЛАВРОВ і Костянтин ГРИЩЕНКО в п`ятницю в Москві.

Угода укладена за підсумками переговорів президентів двох країн Дмитра МЕДВЕДЄВА і Віктора ЯНУКОВИЧА.