Росія і Україна домовилися про інспекції на Чорноморському флоті

20:02, 26 листопада 2010
Крым
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Автографи поставили шефи МЗС

Уряди Росії і України уклали угоду про взаємодію при проведенні інспекцій в місцях дислокації військових формувань російського Чорноморського флоту в Криму.

Документ підписали глави міністерств закордонних справ РФ і України Сергій ЛАВРОВ і Костянтин ГРИЩЕНКО в п`ятницю в Москві. 

Угода укладена за підсумками переговорів президентів двох країн Дмитра МЕДВЕДЄВА і Віктора ЯНУКОВИЧА.

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