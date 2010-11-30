Кримський прем'єр лікується після планової операції, - стверджує його заступник

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ переніс планову операцію і на даний час проходить курс лікування, повідомив перший віце-прем`єр кримського уряду Павло БУРЛАКОВ у вівторок журналістів у Сімферополі.

«Проведено планову операцію і триває планове лікування», - сказав він, однак відмовився уточнити, на що хворий глава Радміну.

«Я не лікар. Це делікатні речі для кожної людини. Мені б не хотілося за нього ці речі коментувати… Думаю, найближчим часом ви поставите йому всі питання самі», - сказав кримський віце-прем`єр.

За словами БУРЛАКОВА, він «кожного дня на зв`язку» з ДЖАРТИ, обговорює з ним «усі питання».

ДЖАРТИ, як пише ряд ЗМІ з посиланням на неназвані джерела, було прооперовано в Німеччині. За неофіційною інформацією, у кримського прем`єра - проривна виразка.