Озброєний нальот на супермаркет скоєно в Сімферополі (фото)

Житель Криму поранив охоронця супермаркету «Фуршет» у Сімферополі, намагаючись втекти зі 150 тисяч гривень після озброєного пограбування касира, але був затриманий. Прокуратура порушила кримінальну справу за статтями «замах на вбивство» і «розбій».

Інцидент стався 1 грудня, повідомила в четвер прес-служба прокуратури Криму.

«Після 19 години чоловік, погрожуючи касирові зброєю, заволодів готівкою. При спробі покинути магазин нальотчик був затриманий охоронцем, зробив постріл і поранив його», - мовиться в прес-релізі.

На місце події виїжджав прокурор Сімферополя Радіон РАТІА.

Міліція проводить розслідування.

24-річного чоловіка, який скоїв напад, доставлено до ізолятора тимчасового утримання.

Життя постраждалого охоронця супермаркету поза небезпекою, він знаходиться в лікарні.

Фото прес-служби кримського управління МВС.