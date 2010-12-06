Узбек намагався купити українських прикордонників за $50 в Криму

Громадянинові Узбекистану, який намагався дати прикордонникам 50 доларів хабара в аеропорту Сімферополя п`ятого грудня, на п`ять років заборонений в`їзд до України, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління державної прикордонної служби.

При перевірці документів пасажирів рейсу «Сімферополь-Ташкент» в паспорті узбека була виявлена американська купюра.

«Факт був задокументований, далі документ вивчала спеціальна комісія. Встановлено, що власник паспорта затримався в Україні без реєстрації на рік і чотири місяці довше терміну. Узбек заявив, що навмисно вклав гроші в документ для сплати штрафу на місці», - йдеться в прес-релізі.

Прикордонники оформили протокол про адміністративне правопорушення і виписали 680 гривень штрафу для сплати за кордоном.

«Рішенням начальника сімферопольського отряда громадянину заборонений в`їзд до України строком на п`ять років, $50 повернуто законному власнику», - рапортує прес-служба.