Узбек намагався купити українських прикордонників за $50 в Криму

11:00, 06 грудня 2010
Крым
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В`їзд до України заборонений на 5 років

Громадянинові Узбекистану, який намагався дати прикордонникам 50 доларів хабара в аеропорту Сімферополя п`ятого грудня, на п`ять років заборонений в`їзд до України, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління державної прикордонної служби.

При перевірці документів пасажирів рейсу «Сімферополь-Ташкент» в паспорті узбека була виявлена американська купюра.

«Факт був задокументований, далі документ вивчала спеціальна комісія. Встановлено, що власник паспорта затримався в Україні без реєстрації на рік і чотири місяці довше терміну. Узбек заявив, що навмисно вклав гроші в документ для сплати штрафу на місці», - йдеться в прес-релізі. 

Прикордонники оформили протокол про адміністративне правопорушення і виписали 680 гривень штрафу для сплати за кордоном.  

«Рішенням начальника сімферопольського отряда громадянину заборонений в`їзд до України строком на п`ять років, $50 повернуто законному власнику», - рапортує прес-служба.

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