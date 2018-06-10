Кримська влада переступила через слово президента?

В Криму влада переступила через слово Президента України, яке він дав кримським мусульманам. Віктор Янукович неодноразово обіцяв, що допоможе мусульманській громаді півострова збудувати в Сімферополі Соборну мечеть на місці, де вже кілька років моляться місцеві мусульмани. Однак, як стало відомо Радіо Свобода, прокуратура Криму наполягає на забороні будівництва Соборної мечеті Джума-Джамі). Днями схожу заяву зробив і новообраний мер Сімферополя, «регіонал» Віктор Агеєв – теж всупереч президентській обіцянці.

В Криму мешкає найбільша в Україні мусульманська громада – понад 300 тисяч послідовників Ісламу. Разом з тим, сімферопольська міська мечеть Кебір-Джамі може вмістити ледь 2 сотень вірних. Тоді як щоп’ятниці приходить до тисячі, а на головні мусульманські свята Ораза-байрам і Курбан-байрам – близько 2-3 тисяч правовірних.

Муфтій мусульман Криму Хаджи Еміралі Аблаєв каже, що потреба в будівництві Соборної мечеті – нагальна. Уперше кримські мусульмани звернулися до влади з проханням виділити землю для неї ще на початку 90-х років минулого століття. Після погроз самовільно звести культову споруду в парку Салгірка, у 2004 році Сімферопольська міськрада зрештою ухвалила рішення виділити два з половиною гектари землі на околиці міста – на виїзді із Сімферополя до Ялти.

Муфтіят підготував відповідний проект, підписав у трьох десятків чиновників необхідні документи, а мусульмани зібрали майже 300 тисяч цеглин – по одній від кожної ісламської душі в Криму. Однак, за 2 роки міськрада скасувала своє ж рішення і заборонила там будувати мечеть.

Президент «не в курсі»?

Духовне управління мусульман Криму опротестувало це рішення у судах двох інстанцій і виграло обидва процеси. Проте, міська рада рішення не виконала – навіть після того, як цього року Президент України Віктор Янукович кілька разів публічно пообіцяв, що справу владнає.

Минулого тижня новообраний мер Сімферополя «регіонал» Віктор Агеєв неочікувано заявив, що він не проти спорудження у місті Соборної мечеті, але не в тому місці, де хотіли б мусульмани. Водночас, Прокуратура Криму, керована вихідцями з Донбасу, виступила з касаційною скаргою на попередні рішення судів. На думку кримського прокурора, через близькість до водосховища будувати мечеть на цьому місці не можна, – повідомили у прес-службі прокуратури. Разом з тим, це, чомусь, не стосується православної дзвіниці, що зводиться на протилежному узбережжі водосховища.

Серед кримських мусульман уже почалися хвилювання й у місцевій пресі лунають заклики до протестів. Однак, муфтій мусульман Криму Хаджи Еміралі Аблаєв каже, що слід бути виваженим і покладатися на Божу волю. В інтерв’ю Радіо Свобода він висловився за діалог з владою: «Президент, коли він сюди приїжджав, говорив, що жодних проблем немає. Я думаю, що ми, напевно, зустрінемося з ним. Поїдемо до Києва, або ж письмово звертатимемося до Президента. Те, що він нам говорив, і те, що його люди говорять одне, а роблять інше – я думаю, що Президент не в курсі цього», – вважає Хаджи Еміралі Аблаєв.

Водночас, джерела Радіо Свобода в мусульманській уммі (громаді) повідомляють про гостре невдоволення її членів позицією української влади. Разом з тим, там розуміють, каже муфтій, що на провокації піддаватися не можна. Рано чи пізно Джума-Джамі підніме усі свої чотири мінарети на намоленому місці – переконаний муфтій мусульман Криму Хаджи Еміралі Аблаєв.

Володимир Притула, Радіо Свобода