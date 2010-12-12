За 10 років у Севастополі знищили 98 тисяч вибухонебезпечних предметів

Більш як 98 тисяч вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни знищено у районі Севастополя з 2000 по 2010 рік у рамках реалізації відповідних державних цільових програм, повідомила прес-служба севастопольської держміськадміністрації.

Зазначається, що важливим результатом робіт стало також цілковите знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у винятковій (морській) економічній зоні України.

Зокрема, знайдені наприкінці 1990-х років науково-дослідним центром «Державний океанаріум» у бухті Козача 40 об`єктів було знешкоджено й поховано на чималій глибині.