Прокуратура порушила справу через забруднення моря корозією металу

20:00, 13 грудня 2010
Крым
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Збитки оцінюються в 300 тис. грн.

Керченська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом забруднення моря в Керчі корозією металу двох суден, які вчасно не утилізували, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.

«Забруднення відбулося внаслідок бездіяльності власника суден. Збитки оцінюються в 300 тис. грн.», - йдеться в прес-релізі.

Дії власника суден кваліфіковані як службова недбалість і забруднення моря.

Ведеться слідство.

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