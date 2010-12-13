Прокуратура порушила справу через забруднення моря корозією металу

Збитки оцінюються в 300 тис. грн.

Керченська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом забруднення моря в Керчі корозією металу двох суден, які вчасно не утилізували, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму. «Забруднення відбулося внаслідок бездіяльності власника суден. Збитки оцінюються в 300 тис. грн.», - йдеться в прес-релізі. Дії власника суден кваліфіковані як службова недбалість і забруднення моря. Ведеться слідство.

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