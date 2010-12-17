Два таксі зіткнулися лоб у лоб в Криму - є поранені (фото)

У Керчі в результаті лобового зіткнення двох таксі чотири особи одержали забої і переломи і були доставлені до лікарні, повідомила прес-службі кримського управління ДАІ.

Аварія сталася ввечері 16 грудня на мосту.

Зіткнулися дві машини марки ”Деу”, постраждали водій одного таксі і троє пасажирів іншого.

”Проводиться перевірка, в результаті якої з`ясується, з чиєї вини сталася аварія”, - відзначили співробітники ДАІ.