Два таксі зіткнулися лоб у лоб в Криму - є поранені (фото)
13:07, 17 грудня 2010Крым
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Аварія на мосту
У Керчі в результаті лобового зіткнення двох таксі чотири особи одержали забої і переломи і були доставлені до лікарні, повідомила прес-службі кримського управління ДАІ.
Аварія сталася ввечері 16 грудня на мосту.
Зіткнулися дві машини марки ”Деу”, постраждали водій одного таксі і троє пасажирів іншого.
”Проводиться перевірка, в результаті якої з`ясується, з чиєї вини сталася аварія”, - відзначили співробітники ДАІ.
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