З нового року нараховуватимуть пеню за несвоєчасну плату за ЖКП
13:11, 17 грудня 2010Крым
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Рада ухвалила закон
З 1 січня 2011 року українцям нараховуватиметься пеня за несвоєчасне внесення квартплати та плати за житлово-комунальні послуги.
Верховна Рада України припинила дію закону, яким була встановлена заборона на нарахування пені.
За це проголосувало 255 із 289 депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
В нині ухваленому законі передбачено, що нарахування та стягнення пені за несвоєчасне внесення плати за ЖКП здійснюється на суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року.
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