З нового року нараховуватимуть пеню за несвоєчасну плату за ЖКП

З 1 січня 2011 року українцям нараховуватиметься пеня за несвоєчасне внесення квартплати та плати за житлово-комунальні послуги.

Верховна Рада України припинила дію закону, яким була встановлена заборона на нарахування пені.

За це проголосувало 255 із 289 депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В нині ухваленому законі передбачено, що нарахування та стягнення пені за несвоєчасне внесення плати за ЖКП здійснюється на суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року.