Завершено слідство проти футболіста, який задавив 3 пішоходів

У Севастополі завершено досудове слідство у резонансній кримінальній справі проти футболіста Владислава ПІСКУНА, який збив на смерть жінку і двох її дочок, повідомила прес-служба прокуратури міста.

Обвинувачений і постраждалий (чоловік і батько загиблих) ознайомлені з матеріалами кримінальної справи в повному об`ємі.

ПІСКУН звинувачується за статтею "ДТП, що призвело до загибелі кількох осіб" (ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу).

Найближчим часом справа надійде до прокуратури міста для затвердження обвинувального висновку і напрямлення до суду.

Футболіст клубу "Севастополь", який знаходився за кермом автомобіля BMW, збив на смерть 26-річну матір з двома дітьми 2 і 5 років у листопаді.