Суд відмовив комерсантам в забудові 6 га в курортному регіоні Криму

Господарський суд Криму цього тижня визнав недійсним договір суперфіцію про виділення комерційній структурі під забудову 6 гектарів землі в курортному регіоні на заході півострову, повідомила кримська прокуратура.

Договір між Новофедорівською селищною радою і товариством з обмеженою відповідальністю був прийнятий в 2008 році. Завдяки ньому структура отримала право на забудову земельної ділянки в Сакському районі.

«За позовом прокуратури скасовано рішення про здобуття 6 га в курортному регіоні в обхід встановленої законом процедури - шляхом укладення договору суперфіції вони намагалися піти від орендних стосунків», - відзначив співробітник прес-служби наглядового відомства.