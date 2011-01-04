Думка: створення СП з "Газпромом" не збільшить видобутку газу в Україні

Створення українським "Нафтогазом” і російським “Газпромом” двох анонсованих у грудні спільних підприємств із видобутку з вугільних пластів та з розробки площі Паласу на шельфі Чорного моря не призведе до збільшення видобутку газу в Україні, сказано в огляді Центру Східних досліджень (OSW, Варшава).

Аналітики відзначили, що монопольний постачальник газу до України “Газпром” не зацікавлений у збільшенні видобутку українського палива, а хоче одержати доступ на ринок видобутку й продажу газу.

“Хоча Україна має можливість суттєво збільшити власний видобуток, сумнівно, що компанії цьому сприятимуть, оскільки в цьому не зацікавлений Газпром”, - написали експерти.

Аналітики також звернули увагу, що ні російська, ні українська компанія не мають технологій видобутку газу на Чорному морі, де, зокрема, в Керченській протоці запаси газу оцінюються в 75 млрд. кубометрів.

На думку польських експертів, підписання українською владою меморандуму про створення двох СП з росіянами свідчить про бажання активізувати співпрацю.

"Водночас створення СП може бути тестом можливості співпраці, яку обдумує Україна, щодо допуску Росії до українського ринку видобутку й продажу газу", - зазначається в огляді.

Нагадаємо, Україна за рахунок внутрішнього видобутку близько 20 млрд. кубометрів газу на рік забезпечує свої потреби менш ніж на третину, імпортуючи решту палива з Росії.